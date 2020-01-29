https://static.news.ru/photo/94b65a84-42a7-11ea-b731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Журналист Олег Лурье прокомментировал слова бывшего президента Украины о «встрече» Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до Второй мировой войны. Он высмеял заявление политика, намекнув на то, что тот испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове накануне Второй мировой войны. Позже он признался, что что не видел каких-либо архивных документов, которые бы подтвердили встречу двух деятелей. Об этом он узнал из газеты и не ручается за достоверность этой информации.

Леонид Кравчук: «Было мне 5 лет. Иду по Львову, смотрю — в сквере двое. Присмотрелся, а это Сталин и Гитлер. Гитлер с завязанными руками, а Сталин их развязывает. Тогда память хорошая была. А сейчас больше Альцгеймера с Паркинсоном вижу. Оба с развязанными руками», — написал Лурье в Twitter.

Как писал NEWS.ru, российский сенатор Владимир Джабаров оценил поведение Кравчука, заявившего о «встрече» Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.