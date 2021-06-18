С пылу с жару: Лукашенко ждёт отчёта о саммите в Женеве

Глава МИД братской Белоруссии Владимир Макей, считающийся скорее проводником прозападных интересов, срочно прилетел в Москву для встречи с российским коллегой. Видимо, от Сергея Лаврова, из уст участника встречи между президентами России и США в Женеве, он хотел бы услышать детали саммита и передать их Александру Лукашенко. Так казать, с пылу с жару.

Естественно, белорусов прежде всего интересуют детали, касающиеся самой «голубоглазой красавицы». В частности, возможность срочно оценить перспективы дальнейших отношений с Западом на фоне объявленных дополнительных санкций. Надо сказать, что одна деталь саммита, касающаяся Белоруссии, уже прояснилась. Владимир Путин подчеркнул, что он верит объяснениям Лукашенко по поводу обстоятельств посадки в Минске самолёта ирландской авиакомпании с диссидентом на борту. В остальном, видимо, белорусский «кейс» вместе с иными обстоятельствами, определяющими положение дел на постсоветском пространстве, станет предметом специальных консультаций Дмитрия Козака с «пассионарией киевского Майдана» Викторией Нуланд, вернувшейся в Госдеп вместе с командой Джо Байдена. И, конечно, дипломатов обеих стран.

Но, видимо, Макею, пославшему недавно своего посла на Украине на провокационные антироссийские посиделки под Херсоном, важно по косвенным признакам понять, до какой степени обещанные новые санкции против Белоруссии будут приведены в действие. От степени их жёсткости всегда зависит установка самого Лукашенко на дальнейшую интеграцию с братской Россией.

Александр Лукашенко president.gov.by

В Европе, как известно, обещали ввести против Минска сразу несколько санкционных пакетов, но пока держат паузу. И на первом этапе коллективный Запад намерен ввести персональные ограничительные меры в отношении почти 80 сановников белорусского режима, виновных-де в подавлении демократии. Традиционно обещают заморозить их активы на Западе и лишить возможности посещать «свободный мир». Однако, как специально, между обещанием ввести персональные рестрикции и их введением образовался такой временной лаг, что все «репрессированные» имели достаточно времени, чтобы правильно распорядиться своим имуществом.

В остальном традиционно жёсткость антибелорусских санкций ограничивается опасениями окончательного и безвозвратного падения Батьки в объятия коварной России. Собственно, и сейчас все чисто политические планы перекрыть режиму Лукашенко валютные ручейки наталкиваются на экономические соображения целесообразности. В частности, много говорят о том, чтобы перестать закупать главный экспортный продукт Белоруссии — калийные удобрения. Но если «Беларуськалий» окажется отрезанным от мирового рынка, то возникнет дефицит неорганических удобрений, который неминуемо приведёт к росту цен. Или экспорт белорусской продукции всё равно продолжится, но через каналы российского «Уралкалия».

Кроме того, есть немало горячих сторонников запрета экспорта газа через белорусскую территорию. Но, во-первых, этот шаг будет санкцией против «Газпрома» и российских интересов. А, во-вторых, та же Польша потеряет свою долю транзитной прибыли. Вот когда Варшава разорвёт окончательно контракт с «Газпромом», как грозит уже не один год, тогда пожалуйста.

Словом, белорусскую сторону, надо полагать, заверят на Смоленской площади, что интересами братской страны не поступятся. А разговоры о том, что, мол, за отказ от Белоруссии США потребуют от России уступок в Сирии, остаются пока обычными кулуарными фантазиями.