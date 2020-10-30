Лукашенко рискует в игре с Кремлём

Казалось бы, после всех переговоров и соглашений с Россией, тайных и явных, у президента Белоруссии Александра Лукашенко, даже с точки зрения здравого смысла, не оставалось поля для его обычного манёвра. Но прошли месяцы. А данное им обещание провести конституционное собрание, изменить характер Основного закона в пользу значительного расширения компетенции парламента и, наконец, объявить новые президентские выборы, чтобы с гордо поднятой головой и соответствующими гарантиями для семьи покинуть свой пост, просто повисло в воздухе. Александр Григорьевич не торопится реформировать систему и начать активный диалог с гражданским обществом, как было условлено в Москве, а наоборот теперь просто снисходительно обещает больше на выборы не ходить. То бишь просто готов без комплексов отсидеть нынешний шестой пятилетний срок и на... покой. Может быть.

Ни мягкие напоминания из Кремля, ни визит к нему главы СВР Сергея Нарышкина, ни приезд Сергея Шойгу внешне ситуацию не изменили. Более того, несколько неожиданный звонок Лукашенко от американского госсекретаря Помпео, который связался напрямую с «диктатором», легитимность которого на Западе не признают, в значительной степени приободрил Батьку. Ясно ведь, почему Помпео связался не со Светланой Тихановской, да ещё в момент, когда из Москвы Лукашенко напомнили о взятых джентльменских обязательствах. Де-факто в Александре Григорьевиче признали реального носителя власти. Пусть и нелегитимного.

Майк Помпео U.S. Department of State/flickr.om

Мало того что политические обязательства, определённые в диалоге с Москвой, Батька закинул в дальний ящик стола, так и экономической ответки за свою значительную и срочную финансовую помощь Россия не получила. Минск опять в открытую не доплачивает за потреблённый российский газ, поскольку не отказался от практики сам себе устанавливать цену за куб поставляемого голубого топлива. А заодно на совещаниях с президентом, не особо скрываясь, обсуждают перспективу поставки через украинские черноморские порты миллионов тонн американской и арабской нефти, дабы окончательно покончить с углеводородным шантажом. Угадайте с трёх раз, о чьём в данном случае шантаже идёт речь в ближнем круге Батьки. Да получаемый из российской нефти мазут по железной дороге идёт не в Усть-Лугу, а в порты Прибалтики. Как говорится, пообещай Москве и сделай всё с точностью до наоборот.

И, видимо, не случайно вдруг в информационное пространство была вброшена не благая для Лукашенко весть, что «белорусский проект» вновь будет поручен в Кремле не кому-то другому, а именно Михаилу Бабичу, чьё пребывание в Минске в ранге российского посла и его «мягкая сила» буквально выводили Батьку из себя. Понятно, что одна тень первого замглавы Минэкономразвития — уже важный российский аргумент вразумления белорусского главы. Сигнал, что игры закончатся. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков такое возвращение к белорусской теме Бабича пока не подтвердил. Но это пока.

Михаил Бабич kremlin.ru

Понятно, что Батька активно играет на многолетних московских упущениях, когда стеснялись открыто и жёстко поддерживать пророссийские силы в Белоруссии. И Лукашенко продолжает самоуверенно считать, что ему нет альтернативы для Москвы, а потому она всё стерпит. Но уже говорят о формировании в Белоруссии новой интерналистской партии «Союз», называют новых возможных кандидатов в президенты, которые бы вполне устроили Москву в качестве переходных фигур. Интерес вызывает и новый премьер Роман Головченко, ставленник силовых кругов Белоруссии. А главное — Кремль ещё не задействовал свои самые эффективные рычаги принуждения к здравому смыслу.