Лавров разъяснил итальянскому коллеге ситуацию вокруг Навального

Глава российского МИД Сергей Лавров подробно разъяснил министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ситуацию вокруг блогера Алексея Навального.
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. По его данным, Лавров дал разъяснения во время телефонного разговора с коллегой по его же просьбе.
По просьбе итальянского министра ему были даны подробные разъяснения в связи с ситуацией вокруг дела Навального, — говорится в сообщении.
По данным министерства, в ходе разговора Лавров подчеркнул, что для установления истины необходимо, чтобы германские специалисты передали России биоматериалы и официальное заключение по результатам взятых у россиянина анализов. Кроме того, по словам главы МИД РФ, должно быть налажено «профессиональное взаимодействие с российскими врачами»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что выбор российского оппозиционера Алексея Навального, который свободно перемещается по миру, в качестве «бренда» глобального режима санкций за нарушение прав человека выглядит крайне странным. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
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