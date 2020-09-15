Лавров разъяснил итальянскому коллеге ситуацию вокруг Навального

https://static.news.ru/photo/1f759138-f76d-11ea-b0f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров подробно разъяснил министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ситуацию вокруг блогера Алексея Навального.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. По его данным, Лавров дал разъяснения во время телефонного разговора с коллегой по его же просьбе.

По просьбе итальянского министра ему были даны подробные разъяснения в связи с ситуацией вокруг дела Навального, — говорится в сообщении.

По данным министерства, в ходе разговора Лавров подчеркнул, что для установления истины необходимо, чтобы германские специалисты передали России биоматериалы и официальное заключение по результатам взятых у россиянина анализов. Кроме того, по словам главы МИД РФ, должно быть налажено «профессиональное взаимодействие с российскими врачами», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что выбор российского оппозиционера Алексея Навального, который свободно перемещается по миру, в качестве «бренда» глобального режима санкций за нарушение прав человека выглядит крайне странным. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.