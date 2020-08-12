Модное слово «цифровизация» стало девизом нашего времени и не сходит с уст чиновников. Принята национальная программа «Цифровая экономика». Время от времени появляется информация о масштабных проектах — то «Цифровой регион» от «Почты России» при кураторстве Минкомсвязи, то «Цифровой город» для уровня ниже — муниципалитетов, под патронажем «Ростелекома». Уже внедряется проект «Умный город».

Желание создать всеобъемлющие системы управления региональным и городским хозяйством похвально. Но надо внимательно разбираться, что лежит в каждом случае за красивым фасадом.

Россия формально федеративное государство, однако эти проекты предусматривают управление из единого центра и делаются сугубо под контролем министерств. А регионы сильно различаются по своим характеристикам, своим интересам и особенностям, но центральный характер внедрения цифровизации не оставляет много простора для учёта местных особенностей.

Заказчиками подобных программ, при здравом размышлении, должны выступать сами региональные власти и муниципалитеты, они должны определять, что и как им нужно и в каких объёмах. В данном же случае инициатива идёт сверху, что легко объяснить — традиция спускать распоряжения от центра на места, а, главное, желание держать всё в своих руках, в первую очередь финансовые потоки.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Речь не идёт о коррупции, хотя, конечно, и её нельзя исключать и сбрасывать со счетов. Но не будем подозревать чиновников априори в корыстных замыслах. На самом деле большинство из них люди вполне добропорядочные, и уж тем более они не думают о личном обогащении в первую очередь. Дело в другом — эффективность и значение ведомств, госкомпаний определяется зачастую тем, какие финансовые средства проходят через них. Соответственно, чем больше денег удаётся выбить из бюджета под тот или иной проект, тем выше положение руководителя министерства или компании в правительственной иерархии, тем шире у него возможности, больше авторитет. Под программу можно пробить дополнительные штаты сотрудников, закупить технику, оснастить новейшим оборудованием ведомство, провести ремонт и так далее.

Поэтому первая проблема заключается в том, чтобы определить, действительно ли нужны те объёмы, которые запрашивают лоббисты цифровых проектов, ведь они исходят нередко из своих узковедомственных интересов, действуя по принципу «проси больше!».

Вторая проблема проистекает из неизученности проблем и потребностей регионов. Как мы отметили, единая калька не подходит под всех. Соответственно, вполне реальны коллизии, когда будут происходить столкновения интересов муниципалитетов, например, и центра. На места будут посылать инструкции и прочее, исходящие не из того, что требуется, а что желают в Москве и что объясняется внутрикорпоративными желаниями и проблемами.

Нередко бывает, что уровень развития в городе или районе не обеспечивает нужного количества специалистов, нет соответствующей инфраструктуры либо не имеется потребности во всех тех многочисленных функциях, которые предлагаются. Уровень развития у всех разный — где-то основные проблемы уже решены, а где-то население продолжает жить в ветхом жилье. Также надо иметь в виду фактор вмешательства губернаторов и мэров со своими компаниями, которые от них зависят либо чьи интересы они лоббируют.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В-третьих, следует не забывать и о всевозможных интригах, которые сопровождают такие многомиллиардные проекты и программы, По оценкам экспертов, они могут доходить до 80–100 миллиардов рублей. Каждое заинтересованное министерство или компания начинает тянуть одеяло на себя, вспыхивают межведомственные войны, которые не влекут за собой ничего, кроме удорожания и бюрократической неэффективности, ибо либо приходится прибегать к компромиссу и, например, плодить параллелизм, дабы дать всем сестрам по серьгам, либо «обижать» кого-то за счёт другого, а это влечёт за собой длительные последствия в виде подстав и тому подобных чиновничьих игр. В любом случае, эффективность снижается.

Также в Москве начинается в подобных случаях активная деятельность компаний-поставщиков, каждая из которых стремится протолкнуть государству именно свои услуги и товар, зная, как хорошо и стабильно они оплачиваются. И вот здесь уже выходит на первый план фактор коррупции.

Поэтому при всех выгодах цифровизации необходимо помнить о вышеперечисленных обстоятельствах, которые способны минимизировать приносимую пользу. В наше время, когда многие программы были порезаны и урезаны из-за коронавирусной пандемии и денег в руках правительства осталось меньше, такие амбициозные проекты оказываются особенно лакомыми.

Не будем забывать, что за красивыми словами нередко скрывается ухудшение условий жизни для населения — как в случае с реновацией, которая означает уплотнение жилой застройки и продолжение курса на многоэтажную застройку. В случае цифровизации может размываться ответственность за управление городским коммунальным хозяйством, муниципалитеты от него как бы отходят, но кто приходит им на смену — непонятно. Также и сами жители оказываются не в состоянии контролировать решение важнейших вопросов, ключ от которых уходит в Москву.

Поэтому следует проявлять лишь умеренный оптимизм, встречая в правительственных документах слово «цифровизация». Реальность может оказаться не такой впечатляющей и красивой.