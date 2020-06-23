Несколько дней назад, фактически опередив информационные агентства, мы писали о намерении президента обратиться к нации на старте плебисцита по пакету конституционных поправок. С одной стороны, лидер и должен постоянно общаться с согражданами, объясняя свои позиции и намерения. Это нормальный процесс. Но с другой, каждый раз в сложной ситуации, требующей чёткого пояснения, именно Владимиру Путину приходится раз за разом брать инициативу на себя, приводить аргументацию и оставаться, что называется, один на один с требующим ясности вопросом.

Причём в такой ситуации он почти полностью ещё и берёт на себя ответственность за конечный результат, за то, как очередное вроде бы формально коллегиальное решение ветвей власти будет воспринято население. Иными словами, Владимиру Путину приходится каждый раз бросать на весы свой авторитет, не считаясь с возможными колебаниями рейтингов.

Притом, что есть проголосовавшие за определённое решение депутаты, которым сам бог велел объясняться со своими избирателями. А главное — крупные PR агентства, которым выделяются немалые бюджеты для проведения обычных в такие моменты пропагандистских кампаний. Вот и на этот раз упоминают, например, среди неназванных публично подрядчиков «информационного обеспечения голосования» влиятельное агентство ИМА-пресс, которое регулярно, как утверждают, получает заказы на информационные кампании и от Кремля, и от Москвы. Широкой публике ничего не известно о том, проводятся ли некие закрытые тендеры на распределение таких подрядов. Или близкие к администрации президента пиаровские структуры получают выгодные, многомиллионные заказы, что называется, на доверии.

К слову, полезно в этой связи помнить слова Маргарет Тэтчер, повторявшей, что у государства нет иных денег, кроме денег налогоплательщиков. А потому, собственно, за все кампании по информационной поддержке правительственных инициатив на деле платим мы с вами. Те, кто пополняет бюджет своими налогами, сборами, уплатой акцизов и даже штрафов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но создаётся впечатление, что и агентства привлекаются почти одни и те же и приёмы их ничем не отличаются от тех, что были использованы ещё в 1996 году, когда за Бориса Ельцина навязчиво предлагалось «голосовать сердцем». Видимо, отключив голову. Но время бежит, и электорат по мере развития нашей демократии взрослеет и умнеет, а старые пиаровские приёмы уже не вызывают даже улыбки. Хотя нет. На этот раз в Интернете появились откровенные пародии, например, на слащавое объяснение актёра Сергея Безрукова в любви к русскому языку, упоминание о котором появится в тексте Конституции в связи с государственнообразующим народом. То есть за гонорар, выплаченный через очередное агентство, появился ролик, сыгравший против цели, ради которой он был снят.

Неудачными оказались, в целом, и фигуры рекламных спикеров, поскольку просвещённая публика тут же обвинила их в лицемерии и отсутствии реального патриотизма. Особенно досталось тем, у кого потомки уже обосновались за границей, а значит, агитирующие за будущее страны, невозможное—де без конституционных новелл, сами не связывают будущее своих семей с Россией. Дошло до того, что некоторые герои нынешней рекламной кампании просто публично отреклись от своих же проплаченных гонорарами слов в поддержку участия в плебисците, превратив всё происходящее в откровенный фарс. И это уже совершенно непростительный прокол организаторов, действующих за большие деньги по старым пропагандистским лекалам.

Словом, понятно, почему в очередной раз вся надежда на главу государства, миссия которого усложняется всеми приведёнными «косяками». Может, надо разок заставить пиарщиков-халтурщиков вернуть полученные средства. Не хочется верить в то, что они уже успели поделиться со своими кураторами.