Кто первым закажет памятник Путину

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал повсюду ставить памятники Владимиру Путину. Особенно в Крыму. Дегтярёв вообще отличается неординарным мышлением и революционными инициативами, в числе которых особый резонанс вызвали его предложения о полном запрете хождения доллара в стране и о предоставлении женщинам бюллетеня в критические дни. Но его призыв в сфере малых архитектурных форм выглядит отчаянной попыткой обратить на себя внимание президентской администрации, раз уж у главы государства нет времени его лично принять.

В то же время, учитывая принадлежность Дегтярёва к официальной оппозиционной партии, лидер которой всё ещё объявляет себя лучшим вариантом главы государства российского, демарш соратника Владимира Жириновского выглядит слегка парадоксальным. Хотя и в стиле ЛДПР, которая ежеминутно меняет свои позиции и легко отказывается от сказанного.

И тем не менее тема установки монументов политикам новейшей эпохи время от времени провоцирует жаркие споры. Это особенно актуально на фоне возникающих в разных странах «памятникопадов». Причём причины ликвидации попавших в опалу статуй зачастую не менее конъюнктурны, чем решения об их установке.

Собственно, не так давно сам Владимир Путин в своём корректном стиле осадил не то своих горячих поклонников, не то откровенных льстецов, предложив оставить на суд потомков оценку деяний нынешних лидеров. И уж точно не спешить отливать их в бронзе или вырубать из гранита. Большое видится на расстоянии. И как тут не вспомнить Екатерину Великую, которая советовала памятники великим современникам ставить не раньше чем через 30 лет после их кончины, дабы уже следующие поколения вынесли бы им свой вердикт.

Конечно, всякое сравнение «хромает». Поспешно установленный беломраморный памятник Борису Ельцину в его родном Екатеринбурге-Свердловске пришлось убрать под крышу центра его имени, чтобы укрыть от покушений вандалов, так и норовивших облить статую краской. Недоброжелатели не устают строить каверзы и памятнику Александру Солженицыну, который так и не стал компромиссной фигурой для нации. Конечно, вандальное сведение счётов с молчаливыми истуканами — удел слабых и ущербных. В конце концов, любое монументальное решение может быть пересмотрено мирным, консенсусным путём.

Памятник советскому и российскому политическому и государственному деятелю Евгению Примакову Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Тем более что, например, возникший напротив небоскрёба МИД в Москве монумент в память о недавно ушедшем от нас Евгении Примакове больших кривотолков не вызвал. При этом его грандиозность вызывает некоторые сомнения. Да и мог бы он стать частью скульптурной группы выдающихся российских дипломатов: Александра Горчакова, Никиты Панина, Бориса Шереметева и даже легендарного дьяка, главы Посольского приказа Андрея Щелкалова? Мало ли было корифеев в русской дипломатии, которые коллективно в бронзе могли бы ознаменовать её пятисотлетие? Впрочем, это субъективный взгляд.

Что касается Крыма, то там вновь стоят памятники Екатерине Второй и Григорию Потёмкину. А недавние события по возвращению полуострова в родную гавань оставили память в виде «вежливого человека», которому девушка вручает букет цветов и к которому ластится кошка. Появится ли на полуострове памятник Владимиру Путину? Хочется верить, что да. А лично мне хотелось бы, чтобы у нынешних ревнителей его ускоренного «обронзовения» не изменилось бы мнение на этот счёт после ухода президента на покой. Это также своеобразный тест на порядочность и искренность.