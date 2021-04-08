Кремль приготовился к худшему сценарию в отношениях с США

https://static.news.ru/photo/ba9b3166-9869-11eb-a79a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти готовы к худшим сценариям во взаимоотношениях с Соединёнными Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о возможном введении новых санкций.

Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям, — сказал он.

Песков назвал США довольно агрессивно настроенным и непредсказуемым соседом. По его словам, это заставляет РФ постоянно находиться в мобилизованном состоянии.

Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках (глава МИД Сергей Лавров назвал линию США в отношениях с РФ «тупой». — NEWS.ru), — добавил он.

Представитель президента считает, что Вашингтон искусственно сдерживает сотрудничество с Москвой в научной и экономической сферах, что вредит взаимоотношениям государств. Сейчас в контактах между РФ и США сохраняется непредсказуемость, «и это очень плохо», передаёт РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США обсуждается вопрос о новых санкциях в отношении российских властей, а также возможность высылки дипломатов, сотрудничающих с разведкой РФ, в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы.

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники — ненадёжные партнёры и Россия не может полагаться на их настроения в ключевых для жизнеобеспечения государства областях. Он отметил, что у Москвы нет доверия к заявлениям со стороны Вашингтона о желании выстраивать предсказуемые двусторонние отношения.