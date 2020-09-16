Кремль ответил на слова главы ЕК о судьбе Nord Stream ввиду дела Навального

https://static.news.ru/photo/ac82bb2e-f80c-11ea-9427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

В Кремле считают необходимым прекратить упоминать «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации: это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое разрешение ситуации с проектом «Северный поток — 2» не поменяет модель поведения России на международной арене. Говоря об этой модели, политик упомянула отравления «Новичком» Навального и Скрипалей.

Мы категорически не согласны с таким заявлением. Первое — то, что произошло с берлинским пациентом, нуждается в прояснении, нуждается в расследовании и в прояснении. Для продвижения в этом расследовании и прояснении обстоятельств и причин необходимо сотрудничество с Германией в первую очередь. Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности, — сказал Песков, журналистам.

Позиция Берлина заключается в том, что сам Навальный не давал разрешения на передачу его анализов Москве. Российский оппозиционер с 22 августа находится на лечении в берлинской клинике. Токсикологи бундесвера установили, что он был отравлен в Сибири нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Кремль требует от властей Германии предоставить данные, которые послужили основанием для таких выводов, поскольку, как заявляется, когда Навальный лечился в России, следов ядов в его организме обнаружено не было.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Работы на объекте завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны США. Теперь судьба проекта оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным. Так, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил о том, что ЕС работает над санкциями, которые планируют назвать в честь российского оппозиционера. При этом ранее канцлер Германии Ангела Меркель настаивала на необходимости «разделять политику и бизнес» и говорила, что «Северный поток — 2» должен быть достроен, писал NEWS.ru.