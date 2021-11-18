КПРФ вместо Навального: протест теряет силу, но недовольство накапливается

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило аналитический доклад (есть в распоряжении NEWS.ru), в котором говорится, что протестная активность в России в целом снижается. Эксперты прогнозируют, что число протестных акций по политическим мотивам упадет на 15–20%, но выступлений с социально-экономической подоплекой станет больше на 20–25%. На ситуацию влияют и действия корпораций, в том числе государственных. Однако, по мнению политологов, самую серьёзную опасность сейчас представляет негатив, связанный с QR-кодами и антиковидными ограничениями.

Радикализация коммунистов

Аналитики АПЭК выяснили, что в последнее время численность политических протестов снизилась, но расширилась география. Динамика активности ослабла после всплеска, вызванного арестом оппозиционера Алексея Навального в начале 2021 года. Соратники политика решили не продолжать открытую борьбу без лидера. Однако эксперты отмечают, что политическое недовольство части общества не проходит бесследно — «внутреннее недовольство и разочарование имеют свойство накапливаться».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас протестная инициатива перешла к КПРФ, что вызвало значительную радикализацию партии, считают эксперты. В результате организация стала главным «полюсом протеста», собрав голоса недовольных. Но даже увеличив уровень поддержки со стороны избирателей, коммунистам не удалось организовать масштабные уличные акции после выборов в Госдуму, что показывает ограниченность протестного потенциала системной оппозиции, отмечается в докладе.

Кроме того, позиция КПРФ как главного бенефициара роста протестных настроений не привела к значительному улучшению её позиций в органах власти: прошедшие в сентябре выборы показали, что «Единая Россия» продолжает доминировать в одномандатных округах.

Федеральные избирательные кампании, как правило, приводят к росту протестных настроений. Однако в этот раз активность не увеличилась: выступления против дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проходившие в Москве, оказались незначительными и непродолжительными.

Политолог Илья Гращенков в разговоре с NEWS.ru заявил, что КПРФ сейчас — единственная сила, которая может стать драйвером протеста. По его словам, политический протест в России обезглавлен, «вместо Навального осталась только КПРФ», и коммунисты «сейчас применяют примерно те же лекала, что до этого внесистемная оппозиция».

Геннадий Зюганов (справа) Сергей Булкин/NEWS.ru

В АПЭК отмечают, что активный протест становится всё тяжелее поддерживать из-за перегрузки информационного фона и усложнения реакции властей на протестные акции. Теперь основной задачей может быть не сдержать активность, а дать ей себя исчерпать.

Что сейчас власть делает для подавления протеста. Два сценария: либо бодро силовиками его подавляет, либо даёт ему выдохнуться, как в Хабаровске. Я думаю, что любой протест прогнозируется, поэтому можно спрогнозировать само наступление протеста. Поэтому стараются сейчас бороться с проблемами, например зачисткой медиа, если проблема начинает активно раскручиваться. Блогеров, журналистов и прочих пытаются приструнить, пытаются воздействовать на граждан, если они чем-то недовольны, дать им что-то взамен или отказаться от какого-то плана на время, чтобы людей не злить, — считает Гращенков.

Политолог Павел Данилин в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что сейчас политический протест выражен в форме написания писем депутатам — он «находится в рамках». Поэтому пока он не представляет опасности для властей, но ситуация может измениться в любой момент.

В докладе говорится, что в России «нет заметных политиков и структур, которые могли бы выступить „лицами“ и драйверами масштабного политического протеста». Данилин согласился с этим тезисом, отметив, что это плохо, потому что «политический протест лучше политического бунта».

Гращенков тоже отмечает, что сейчас протестная активность не угрожает властям, но «не факт, что какое-нибудь маленькое событие не станет триггером для ещё сотни таких же событий в регионах». Поэтому, по мнению эксперта, власти опасаются такого исхода и «стараются тушить любой протест на старте».

Ваксеры и антиваксеры

Трендами протестной активности в 2021 году стали актуальные темы — кампания по вакцинации от коронавируса и экологическая повестка. По теме прививок общество разделилось на ваксеров и антиваксеров, агрессивно настроенных друг к другу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии отмечается высокий уровень недоверия по всем связанным с развитием ситуации вопросам: реальное количество заболевших и умерших (дискуссия о возможных статистических махинациях), целесообразность ограничительных мер и ограничений базовых прав, вакцинация (эффективность и безопасность вакцины, допустимость принудительной вакцинации), — говорится в докладе.

В свою очередь политолог Данилин уверен, что акции против ограничений из-за коронавируса нельзя отделять от политического протеста. В качестве примера он привёл народный сход во Владикавказе, прошедший в апреле 2020 года у Дома правительства.

Мне кажется, правильнее говорить о протестной активности в целом. Действительно, в последнее время она была на крайне низком уровне, и это напрямую связано с коронавирусом и опасениями людей. Пока нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что эта ситуация может резко измениться, — подчеркнул он.

Политтехнолог и политолог Константин Калачёв считает, что протестные настроения будут нарастать именно из-за введения контроля QR-кодов в борьбы с коронавирусом. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что антипрививочники в основном поддерживают действующие власти. По его словам, неверно думать, что они выступают за КПРФ — напротив, они поддерживают президента Владимира Путина, «который обещал, что принудиловки не будет».

В докладе АПЭК говорится, что россияне часто участвуют в протестных акциях, вызванных проблемами экологического характера. Но несмотря на то что в 2021 году таких выступлений стало больше на 20–30%, внимание людей переходит от экологической повестки к антикорпоративной.

Госкорпорации

Аналитики приводят 10 компаний, деятельность которых больше всего влияет на эскалацию протестных настроений. В топ-3, по версии АПЭК, вошли Ростех (строительство мусоросжигательных заводов в регионах), «Русская медная компания» (разработка месторождения в Башкирии) и Ростатом (строительство заводов по переработке опасных отходов и договоры на поставку ядерных отходов из-за рубежа). Две из них — Ростех и Росатом — госкорпорации.

Россия. Московская область. Деревня Могутово. Строительная площадка мусоросжигающего завода. Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов Дмитрий Серебряков/ТАСС

Экспансия частного капитала приводит к закрытию предприятий и обнищанию моногородов, безработице, нарушению трудовых прав. Попытки крупного бизнеса участвовать в социальных проектах зачастую носят демонстративный характер и сопровождаются масштабными PR-акциями, что вызывает дополнительное раздражение, — говорится в докладе.

Илья Гращенков отмечает, что открытое противостояние возникает, когда «большие корпорации, которые загаживают регион или что-то выкупают, разоряют, увольняют, вызывают недовольство», а у людей нет «профсоюзного буфера». Однако у населения нет сил «бодаться с корпорациями», поэтому направленный на госкорпорации негатив может как навредить властям, если те поддержат компании, так и, наоборот, сыграть на пользу, если государство представит всё так, что «есть злые олигархи, а есть справедливое правительство, которое разруливает ситуацию».

При этом Данилин напомнил, что Росатом и Ростех ведут работу над экологическими проблемами и, по его мнению, делают это достаточно хорошо. Политолог считает, что корпорации «систему успокаивают», являясь крупными работодателями, у которых работники «за свои места держатся». Поэтому эксперт не склонен считать связанные с госкомпаниями процессы угрожающими с точки зрения протестов.