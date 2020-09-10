Корректировку нацпроектов обсудят на заседании президиума Госсовета

https://static.news.ru/photo/9a0a03c8-f387-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Поручение президента России Владимира Путина скорректировать национальные проекты обсудят на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета.

Открывая заседание рабочей группы, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что глава государства поручил правительству совместно с Госсоветом скорректировать национальные проекты, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с ежегодным отчётом заявил, что правительство при корректировке национальных проектов будет исходить из необходимости достижения значимых для каждого человека результатов. Он подчеркнул, что результаты должны быть выделены в каждом проекте. Таким образом, по словам премьер-министра, будет понятно, какие корректировки необходимо внести, а какие мероприятия являются избыточными.

21 июля глава государства поручил президентской администрации подготовить документы по закреплению целей развития страны до 2030 года, а кабмин и Госсовет, в свою очередь, должны будут на основе этих документов в течение трёх месяцев внести коррективы в нацпроекты. Путин посчитал, что поставленные задачи нуждаются в незначительной актуализации, учитывая опыт последних нескольких месяцев, однако в целом констатировал приверженность прежнему курсу, писал NEWS.ru.