Кабмин скорректирует нацпроекты с опорой на улучшение жизни людей

https://static.news.ru/photo/cebf8460-cbfc-11ea-9783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России при корректировке национальных проектов будет исходить из необходимости достижения значимых для каждого человека результатов.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с ежегодным отчётом.

При реализации нацпроектов необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей, <…> ориентироваться прежде всего на конкретные, значимые для каждого человека результаты, — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что результаты должны быть выделены в каждом проекте. Таким образом, по словам премьер-министра, будет понятно, какие корректировки необходимо внести, а какие мероприятия являются избыточными.

21 июля глава государства поручил президентской администрации подготовить документы по закреплению целей развития страны до 2030 года, а кабмин и Госсовет, в свою очередь, должны будут на основе этих документов в течение трёх месяцев внести коррективы в нацпроекты. Путин посчитал, что поставленные задачи нуждаются в незначительной актуализации, учитывая опыт последних нескольких месяцев, однако в целом констатировал приверженность прежнему курсу.

Ранее помощник главы государства, бывший министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что правительство начнёт подготовку поправок в нацпроекты после подписания президентом РФ указа по национальным целям развития страны до 2030 года, писал NEWS.ru.