Пандемия «сделано в Китае» наступает. Уже фиксируются первые случаи проявления злосчастного вируса в России. И, видимо, никакое закрытие границ, никакая отмена авиа- и железнодорожного сообщения не сыграют роль железного занавеса перед лицом всепроникающей инфекции. Но пока широкая общественность переживает по поводу возникновения возможного дефицита айфонов и смартфонов, поскольку крупнейшие китайские производители отпустили свой персонал на длительные каникулы в целях пресечения роста инфицирования работников, на нас может свалиться другая напасть, ударившая с той стороны, откуда, как говорится, не ждали.

Нет, речь даже не идёт о падении курса рубля по причине сокращения транспортных коммуникаций и, как следствие, уменьшения потребления нефтепродуктов. Всё серьёзнее для судеб нашей демократии. Особенно сейчас, в период, когда начался процесс ускоренной перестройки политической системы, нацеленной на оформление того самого трансфера власти. Ведь грядут обсуждения конституционных поправок, голосование по всему предложенному пакету. Наступает время массовых мероприятий как в поддержку новых «вкраплений» в Конституцию, так и манифестаций оппозиции, которая не преминет подавать заявки на представительные акции «против узурпации власти».

И весь этот напряженный политический период может быть перечеркнут тем самым коронавирусом, поскольку власти просто вынуждены будут пойти на запрет всех массовых мероприятий. Иных средств в отсутствии вакцины и эффективных методов лечения для того, чтобы хоть как-то поставить заслон на пути вируса, просто не существует. Любой митинг может стать бомбой замедленного действия, если среди участников затешется парочка активистов с симптомами вроде бы обычной ОРВИ. Понятно, что весь пафос подготовки к голосованию, имеющему немалое символическое значение, может быть смазан.

Со своей стороны, оппозиция, конечно, обвинит власти в том, что они просто используют ситуацию для того, чтобы вести по китайскому образцу борьбу со свободой слова и собраний. Но по делу возразить будет нечего, если в столице будут зафиксированы случаи заражения вирусом. Собственно, можно смеяться над проделками пиарщиков «Макдональдса», которые сначала пригласили всех прийти отведать гамбургеры по советским ценам, а потом отреклись от созыва такой гурманской массовки по причине опасности коронавируса. Но это та самая модель отмены всего массового и группового в ситуации угрозы пандемии. Во всяком случае, уже проведение крупного Сочинского экономического форума под большим вопросом.

Но мало этого. Весна, как известно, ещё и пролог к грандиозному празднованию Великой победы. И тут также не обойтись без торжественных собраний, поездок ветеранов на места боёв, приёма зарубежных гостей, в том числеи из стран Азии. И как все эти давно запланированные приготовления совместить со все той же эпидемиологической опасностью? Неужели всё свернуть и сократить до минимума поездки традиционных «поездов Победы»?

Словом, незримое, но всё более ощутимое наступление коварного коронавируса рискует поставить под большой вопрос и всю нашу весеннюю политическую повестку. Без сомнения, какие-то силы от этого выиграют. Но, в целом, ситуация рискует стать ещё менее прозрачной.