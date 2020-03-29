https://static.news.ru/photo/8a84b206-71ee-11ea-906f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете выхода из дома. По его словам, такие меры могут вводить только Федеральное собрание и президент.

Он отметил, что ограничение прав и свобод россиян возможно только через федеральный закон, передаёт «Интерфакс».

В соответствии со ст. 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений исключительная компетенция Федерального Собрания и Президента, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.

В любом общественном месте кроме такси люди обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Заражённые с лёгкой формой коронавируса будут проходить лечение дома. Все медики, участвующие в противодействии COVID-19, будут получать бесплатные лекарства.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.