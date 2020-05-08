Китай намерен помочь России отстоять итоги Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/c356355a-913d-11ea-b38f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Китай готов вместе с Россией отстаивать историческую правду об итогах Второй мировой войны. Страна будет помогать защищать справедливость в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

В этом он в ходе телефонного разговора заверил своего коллегу — президента Российской Федерации Владимира Путина.

Являясь основными державами — победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, КНР и РФ несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира. На наши страны возложена особая миссия — содействовать развитию и прогрессу человечества, — цитирует ТАСС слова Си Цзиньпина.

Политик также заверил, что возглавляемое им государство готово сообща с Россией поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, а также вносить вклад в глобальное развитие и защищать миропорядок.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин отверг претензии тех, кто приравнивает действия СССР в канун Второй мировой к агрессии нацистской Германии. Российский лидер заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за развязывание войны.