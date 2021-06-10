Как нейтрализовать «бандеровскую» футболку

Появление новой украинской формы с классически нацистским лозунгом «Слава Украине!» и контуром «страны с трезубцем», включающим российский Крым, вызвало в Москве эмоциональную реакцию Госдумы и официальный протест, поданный от имени Российского футбольного союза (РФС).

После некоторой артистической паузы УЕФА принял, как кажется его руководству, вполне соломоново решение из серии «и вашим, и нашим». С одной стороны, абрис Украины образца 2013 года оставили без изменений на том основании, что, мол, Крым не является общепризнанной российской территорией и нет подтверждения сего факта от ООН. А вот сам лозунг как бы уполовинили, посчитав, что выражение «Слава Украине!» никакого экстремистского оттенка не содержит. А вот в бинарной комбинации с отзывом — да. А потому можно оставить на жёлтых футболках только первую часть бандеровского приветствия.

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Хотя понятно, что всё остальное будет автоматически подразумеваться. Да и вряд ли перед каждым матчем инспекторы с лупой скрупулёзно проверят одеяния всех выходящих на поле игроков. И кто-то возьмёт да и щегольнет перед камерами нетронутым текстом. К тому же у украинских «дизайнеров» есть право на апелляцию.

Впрочем, спорт давно не могут отделить от политики. Стоило крупнейшим спонсорам отказаться от размещения рекламы в случае проведения чемпионата мира по хоккею в Белоруссии из-за нарушения в этой стране, дескать, прав человека, и турнир благополучны обосновался в соседней Латвии. В этом государстве с правами национальных меньшинств, как известно, большой порядок. В современном спорте коммерческая составляющая превалирует. А вишенкой на торте в Риге стала публичная замена белорусского государственного флага на традиционный оппозиционный.

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Можно, конечно, ссылаться на свежую позицию ФИФА, выступившей против такой ползучей политизации футбола, и на то, как поступили с игроком сборной Хорватии во время московского чемпионата мира. Тогда, как все помнят, Домагой Вида после победы в полуфинале над сборной России опубликовалв Интернете ролик, на котором видно, как он в запале выкрикивает: «Слава Украине!». Оправдания, что, мол, полузащитник долго играл на Украине, не были прияты во внимание. ФИФА вынес ему личное предупреждение, а вся сборная Хорватии рисковала снятием с турнира. Но нельзя было отменять уже финал, на который летели главы государств.

Хотя мы помним и косовских орлов на бутсах швейцарских игроков албанского происхождения, и флаг Карабаха на матче Румыния-Азербайджан. И на таком рутинном фоне свежей струей выглядит идея возвращающейся на родной полуостров Натальи Поклонской. Она предложила пригласить сборную Украины в новой, с иголочки провокационной форме сыграть в футбол как раз в Крыму, раз уж украинские игроки нераздельно связывают себя с Тавридой. Но, как говорится: кто с мячом к нам придёт? Дальше всё известно.

Наталья Поклонская Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем Поклонская интуитивно нащупала путь, позволяющий остроумно парировать украинскую тактику использования всеобщего внимания к чемпионату для своей пропаганды. Ведь наши новые протесты вызовут только радостное оживление в среде политических украинских дизайнеров. Всё — реклама, кроме некролога. И даже аргументированная критика тоже может стать дополнительным паблисити их выходки.

Нужны оригинальные контрходы. Почему бы, например, не пригласить на все матчи, который пройдут в Санкт-Петербурге, известных футболистов, родившийся и игравших в Крыму. Того же Юрия Аджема, работающего в системе ЦСКА, или игрока сборной России Евгения Алдонина. Провести их пресс-конференцию, дать им возможность светиться на всех мероприятиях, устроить им автограф-сессию. И таких вариантов «раскрутки» нашего футбольного Крыма на невской площадке может быть множество. А под лежачий камень протестов живая вода не течёт.