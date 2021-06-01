Наталья Поклонская возвращается в родную гавань

Итак, Наталья Поклонская прощается со своим креслом в Государственной думе, публично заявив о том, что не будет участвовать в праймериз «Единой России». Сама героиня многих публикаций и фильмов пока не называет своего будущего поприща, а лишь допускает, что, возможно, вновь наденет мундир.

Но, по неофициальной информации, её ждут в Главном следственном управлении Следственного комитета по Республике Крым. Как говорится, с чего всё началось, всё там же и продолжится.

Между тем, ещё совсем недавно Наталья Поклонская была не просто заметной фигурой в общественной и политической жизни страны. Многим она представлялась личностью, способной стать ни много ни мало символом морального обновления нашего политического истеблишмента с его известным политиканством, словесным популизмом, отсутствием ответственности перед собственным избирателем.

Действительно, Поклонская выглядела сильной женщиной, способной на решительные поступки. Ведь именно она, хрупкая блондинка, после нескольких отказов с виду сильных мужчин дала согласие возглавить прокуратуру полуострова в самый драматический момент его возвращения в родную гавань. Когда ничто ещё до конца не было решено, и ответственность могла оказаться весом в пулю. Сама она быстро стала особым нежным, поэтическим образом тех перемен: «Ах, какая няша прокурор Наташа!». И даже была увековечена в аниме-стилистике.

А уж когда в бурном 2018 году Поклонская единственной во фракции «Единой России» проголосовала против пенсионной реформы, то даже опытные политконсультанты растерялись. Для одних было ясно, что Поклонская теперь начнёт яркую и самостоятельную политическую карьеру. Другие наоборот увидели в таком демарше ловкий ход партии власти, которая, дескать, специально сохранила репутацию крымской пассионарии, чтобы потом, в нужный момент, либо предъявить её, «незамаранную», избирателю, либо вообще создать под неё особую резервную партию. Любителей конспирологии не смутило даже то обстоятельство, что Поклонскую решением фракции лишили поста главы комиссии по контрою за расходами депутатов. Комиссию просто ликвидировали.

Наталья Поклонская Сергей Булкин/NEWS.ru

Затем сама Наталья через соцсети обращалась к своим поклонникам с просьбой посоветовать ей, какое движение создать. Что уже само по себе размывало её сильный образ и выглядело не слишком солидно. Шло время, но никаких особых инициатив или идей обновления от Поклонской не было слышно. А её заочный чисто женский спор с Собчак, странное новогоднее поздравление россиян на белой лошади с бокалом в руке выглядели, скорее, позёрством. Не прибавил популярности и быстрый развод с опытным юристом Иваном Соловьёвым.

Собственно, всё то, что прощалось бы провинциальному прокурору, совершенно не коррелировалось с образом сильного лидера, способного что-то изменить вокруг. А потому и её скороспелые мемуары о крымских событиях не прозвучали. Да и Крым для многих уже стал просто историей.

Наверное, сейчас для Поклонской действительно лучше вернуться в привычную для себя среду, в которой она ещё может себя проявить и как профессионал, и как личность. А дальше... Как говорится, какие её годы.