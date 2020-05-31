Госдума: Россия не может участвовать в G7 без Китая

https://static.news.ru/photo/93198ef8-a3e6-11ea-9848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва собирается вести диалог по важным мировым проблемам со всеми партнёрами. Это необходимо учитывать в рамках «Большой семёрки» — G7, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он добавил, что РФ, скорее всего, откажется участвовать в масштабных проектах, носящих хоть какую-то антикитайскую риторику. Парламентарий обратил внимание на политику главы США Дональда Трампа, обвиняющего Пекин в пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Российский политик считает, что для Белого дома вспышка заболевания — лишь предлог для ужесточения позиции в отношении КНР, пишет «Интерфакс».

Крупные мировые проблемы — лучше их решать за столом переговоров, нежели чем через конфронтацию, санкционную политическую или, не дай бог, военную, — добавил Новиков.

Трамп накануне заявил, что откладывает проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, отказ канцлера Германии Ангелы Меркель принимать участие в очном саммите G7 в Госдуме назвали продиктованным политическими соображениями. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.