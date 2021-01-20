Госдума приняла заявление о притеснении русскоговорящих людей на Украине

https://static.news.ru/photo/de39bcb4-5b24-11eb-bcc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла заявление по поводу притеснения русского языка и русских людей на Украине. Текст заявления опубликован на сайте нижней палате парламента.

Государственная Дума, уважая фундаментальные права человека и подтверждая свою приверженность нормам международного права, выражает глубокую обеспокоенность новыми гонениями на русский язык на Украине в связи с вступлением в силу очередных запретов на его использование, — говорится в тексте документа.

В документе отмечается недопустимость гонений на русский и другие языки, которые осуществляют власти в Киеве под предлогом защиты украинского языка. Депутаты также обратили внимание, что подобные инициативы противоречат Конституции Украины, которая гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского языка».

Российские парламентарии обратились к украинским властям с требованием прекратить «эту порочную практику», а также призывали международные организации (ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и Совет Европы) и парламенты стран мира осудить действия Киева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук набросился на коллегу во время обсуждения языкового закона на Украине. Это случилось после того, как депутат Кирилл Куликов осудил методы, которыми пользуются власти для популяризации и развития украинского языка в стране.