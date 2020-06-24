Госдеп назвал условия для продления СНВ-3

https://static.news.ru/photo/7a936ca6-b63c-11ea-ac95-fa163e074e61_660.jpg Маршалл Биллингсли Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

США готовы к продлению СНВ-3, но только при «определенных обстоятельствах» и «прогрессе в ключевых сферах», включая программу КНР. Об этом на брифинге для журналистов заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известен как СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остаётся в силе до 5 февраля 2021-го, если стороны не согласуют новый документ. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026-го. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение данного вопроса.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1.

Аналитики считают, что вне зависимости от текущих планов США по продлению СНВ-3 важным фактором, способным оказать решающее влияние на его реализацию, станет грядущая гонка за пост главы государства. Старт избирательной кампании Трампа намечен на осень этого года, а значит, тема российского вмешательства будет подогреваться в Штатах с новой силой, приводил NEWS.ru мнение экспертов.