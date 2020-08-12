Горбачёв счёл необходимой борьбу с оправданием политических репрессий

https://static.news.ru/photo/74121888-dd28-11ea-8238-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов» от 13 августа 1990 года являлся необходимостью в годы перестройки, заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв.

По его словам, эти достижение перестройки нужно отстаивать и сегодня, так как в настоящее время продолжаются попытки «оправдать массовые репрессии, объявить преступников „эффективными менеджерами“».

Снова мы слышим: «время было такое», «лес рубят — щепки летят». Это недопустимо, этому надо давать отпор, и государство, руководство страны должно занять твёрдую позицию, отвергнуть подобные попытки, — подчеркнул он.

Горбачёв пояснил, что указ был необходим, так как пересмотра ожидали множество дел, а «пятно несправедливости не было снято с невинно пострадавших людей». Он подчеркнул, что государство должно было «назвать вещи своими именами», и репрессии были названы незаконными, противоречащими ключевым гражданским и социально-экономическим правам человека.

Была поставлена задача скорейшего преодоления последствий беззаконий, преступлений на почве злоупотребления властью. И после подписания указа процесс реабилитации, фактически приостановленный в 1960 — 1970-е годы, пошёл быстрее, тысячи людей узнали, что доброе имя их отцов и матерей восстановлено, — отметил Горбачёв.

Он рассказал, что репрессии того периода брали за основу определённую «идеологию», которую требовалось развенчать. По его словам, перестройка стала большим шагом к тому, чтобы исключить объявление «политических противников, несогласных, инакомыслящих „врагами народа“», а также утвердить нормы и принципы правового государства, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее первый президент СССР обратился к мировой общественности. Он призвал граждан всех стран требовать от руководителей совершения реальных шагов по сокращению ядерного оружия.