Горбачёв признал, что перестройка началась без плана

https://static.news.ru/photo/6fc799c0-856b-11ea-a694-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Последний генсек и первый президент Советского Союза Михаил Горбачёв заявил, что у перестройки 1980-х годов не было плана, но руководство страны знало, в каком направлении идти.

Нас все время обвиняют в том, что мы начали перестройку без плана, без программы. Да, у нас не было, да и не могло быть тогда точного «расписания поездов», но, перечитав доклад [1985 года о необходимости перестройки], я ещё раз убедился, что мы знали, в каком направлении идти, — цитирует политика РИА Новости.

По словам Горбачёва, в последние годы СССР «неблагоприятные тенденции, возникло немало трудностей», поэтому партия решила опереться на модернизацию экономики и научно-технический прогресс. Советские люди, добавил он, приняли необходимость перемен.

Горбачёв отметил, что тогда СССР впервые «в центр внимания поставил человека», а в стране началось формирование демократии и перемены.

Как писал NEWS.ru, весной Горбачёв призвал страны сократить военные бюджеты на 10–15% и потратить деньги на борьбу с коронавирусом.