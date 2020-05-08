Главы России и Таджикистана поздравили друг друга с юбилеем Победы

https://static.news.ru/photo/b27a5f38-9118-11ea-bea7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эмомали Рахмон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, в рамках которого поздравили друг друга с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

По данным пресс-службы Кремля, главы государств отметили, что для двух стран это «действительно самый большой общий праздник».

В обеих странах свято чтят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин выступил по австрийскому телевидению по приглашению канцлера республики Себастьяна Курца. Видеопослание лидера РФ транслировал канал ORF 2 в рамках программы, посвящённой 75-летию освобождения Австрии от национал-социализма и окончания Второй мировой войны.