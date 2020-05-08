Главы России и Таджикистана поздравили друг друга с юбилеем Победы

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, в рамках которого поздравили друг друга с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.
По данным пресс-службы Кремля, главы государств отметили, что для двух стран это «действительно самый большой общий праздник».
В обеих странах свято чтят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин выступил по австрийскому телевидению по приглашению канцлера республики Себастьяна Курца. Видеопослание лидера РФ транслировал канал ORF 2 в рамках программы, посвящённой 75-летию освобождения Австрии от национал-социализма и окончания Второй мировой войны.
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