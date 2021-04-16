Глава СВР заявил о непродуманности новых американских санкций

https://static.news.ru/photo/e4eeb658-9e91-11eb-9ca9-96000091f725_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые санкции Соединённых Штатов Америки против России являются шагом недружественным и непродуманным. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».

Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах, а также в отношении пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и руководителей управлений ФСБ и СК по полуострову.

Нарышкин подчеркнул, что именно отношения США и РФ — двух великих держав — определяют уровень стабильности и безопасности в мире. Поэтому новые американские санкции являются вкладом в разрушение уже обозначенной международной стабильности. И непоследовательные действия Белого дома вызывают удивление.

Также Нарышкин прокомментировал обвинения и санкции в отношении его службы. По его словам, указанные меры являются примером нечестной конкуренции.

Конкуренция ведущих мировых разведывательных служб происходит во всяких форматах, формах, имеет особую специфику. Но всё равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно. Предпринимаемые со стороны американской администрации шаги, тот пакет санкций — это признак нечестной конкуренции, — цитирует Нарышкина ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в СВР заявили о надуманности обвинений в свой адрес со стороны Вашингтона. Они назвали подобные высказывания словоблудием. Об этом сообщает пресс-бюро службы.