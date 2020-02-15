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Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на желание украинского президента провести выборы в Крыму. Владимир Зеленский, по его словам, является «удивительным человеком». Об этом он Соловьёв написал в своём Telegram-канале.

Как Зеленский собирается это сделать, он не уточнил? — поинтересовался ведущий. Ранее украинский президент пожелал провести выборы в Крыму, который с 2014 года является субъектом РФ, но считается «временно оккупированной...