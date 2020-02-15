Оснований для отмены саммита «нормандской четвёрки», который должен пройти весной в Берлине, нет, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
По его словам, для того чтобы встреча состоялась, необходимо «как следует поработать».
Имею в виду, что мандаты и задачи, принятые на Парижском саммите, должны быть, с моей точки зрения, реализованы, — уточнил он.
Гремингер отметил, что несмотря на большой объём работы, он не видит предпосылок для отмены переговоров,
Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в рамках «нормандского формата» может не состояться в апреле, как планировалось ранее.
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