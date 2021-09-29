Эксперты проанализировали избрание нового председателя ЗакСа Петербурга

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский получил поддержку 40 голосов из 49 депутатов на роль председателя Законодательного собрания северной столицы. Эксперты считают, что кандидат от «Единой России» действительно лучше других подходит на эту должность. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Его (Бельского — NEWS.ru) избрание неудивительно, потому что он ответственно курировал выборы. Такой сценарий предсказывали многие аналитики, особенно в рядах «Единой России», — заявил политолог Дмитрий Гавра.

Он также обратил внимание на то, что Бельского поддержали не только единороссы: 11 голосов в его пользу пришли от представителей других политических партий.

Как только стало ясно, что Бельский уходит с государственной службы, было понятно, что он станет спикером. Не представить себе, что вице-губернатор, отвечающий за внутреннюю политику, переходит с должности для работы обычным депутатом. Среди депутатов от «Единой России» было достаточно много уважаемых людей, достойных того, чтобы стать спикерами. Но по факту кандидатура Бельского была наиболее логична, — признался политтехнолог Дмитрий Солонников.

Он также добавил, что догадаться о грядущих кадровых перестановках в ЗакСе можно было ещё 24 сентября, когда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ об отстранении Бельского и ещё четверых чиновников от их должностей.

Ранее Зампред Заксобрания Санкт-Петербурга, единоросс Сергей Соловьёв обвинил оппозицию в провокациях и попытке сфальсифицировать выборы в Госдуму. Так он прокомментировал объявление в социальных сетях, которое предлагало деньги любым желающим за вбросы в пользу дочери одного из спикеров местного парламента.