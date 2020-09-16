Эксперт не ждёт от Токио энтузиазма в решении вопроса о Курилах

https://static.news.ru/photo/5fac0e7a-f809-11ea-b670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

От нового премьер-министра Японии Ёсихиды Суги, скорее всего, не стоит ждать излишнего энтузиазма в решении территориального спора с Россией по Южным Курилам, считает эксперт Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Суга куда менее амбициозен в отношении диалога с Москвой для выхода на подписание мирного договора, это и отличает его от предшественника. Но это не означает, что Токио стал менее заинтересован в решении территориального спора, — заявил он порталу «Экономика сегодня».

Казаков уверен при этом, что менталитет японцев не позволит им отказаться от претензий на острова в архипелаге, для них это вопрос «исторической справедливости». При этом российская сторона неоднократно подчёркивала, что эти территории на законных основаниях перешли СССР, такое решение закреплено на уровне ООН.

Несмотря на готовность нового правительства Японии поддерживать и развивать отношения с Москвой, диалог о Курилах может отойти на второй план, полагает эксперт. А значит, «словосочетание „мирный договор“ на дипломатических переговорах будет звучать значительно реже», утверждает он.

В то же время эксперт Института Дальнего Востока РАН напоминает, что Есихида Суга во многом будет продолжать политический курс своего предшественника Синдзо Абэ. Следовательно, значительных перемен ожидать не стоит.

Ранее NEWS.ru писал, что Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии. Его предшественник Синдзо Абэ, подавший в отставку по состоянию здоровья, был ярым сторонником идеи о разрешении территориального спора по Курилам и заключении с Россией мирного договора, который так и не был подписал между Москвой и Токио по окончании Второй мировой войны. Абэ провёл 25 встреч с президентом России Владимиром Путиным, на которых поднимался вопрос о Курилах.