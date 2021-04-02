Депутат назвал дату послания Путина Федеральному собранию

Послание президента Федеральному собранию пройдёт 22 апреля, сообщил депутат Государственной думы от КПРФ Николай Коломейцев. Именно поэтому отчёт премьер-министра Михаила Мишустина был перенесён с 21 апреля на более поздний срок, считает он.
Мишустин, вероятнее всего, выступит перед депутатами в мае 2021 года,
Как пишет издание, сейчас ведётся работа над текстом послания. Президент озвучит ряд важных социальных инициатив, а также сделает заявления о пандемии, внешней политике, выборах в Госдуму, которые пройдут осенью этого года.
Ранее NEWS.ru писал, что дата послания президента РФ Владимира Путина парламенту пока не определена. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, соответствующая информация будет озвучена только после того, как дата будет точно определена. «Никакие прикидки мы, как правило, не публикуем», — отметил он.