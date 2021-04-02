Депутат назвал дату послания Путина Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/4ebfd42e-9409-11eb-b311-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Послание президента Федеральному собранию пройдёт 22 апреля, сообщил депутат Государственной думы от КПРФ Николай Коломейцев. Именно поэтому отчёт премьер-министра Михаила Мишустина был перенесён с 21 апреля на более поздний срок, считает он.

Мишустин, вероятнее всего, выступит перед депутатами в мае 2021 года, пишет URA.RU. При этом в Кремле официальную дату послания Владимира Путина не называют. Хотя и обещают дать более точную информацию в ближайшее время.

Как пишет издание, сейчас ведётся работа над текстом послания. Президент озвучит ряд важных социальных инициатив, а также сделает заявления о пандемии, внешней политике, выборах в Госдуму, которые пройдут осенью этого года.

Ранее NEWS.ru писал, что дата послания президента РФ Владимира Путина парламенту пока не определена. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, соответствующая информация будет озвучена только после того, как дата будет точно определена. «Никакие прикидки мы, как правило, не публикуем», — отметил он.