Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме

https://static.news.ru/photo/f9c4db06-f8f2-11ea-b843-fa163e074e61_660.jpg Александр Карелин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин написал заявление о досрочном прекращении мандата.

Проект соответствующего постановления опубликован в электронной базе данных Госдумы, сообщает РИА Новости.

Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича <...> 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — говорится в документе.

Документ будет рассмотрен на заседании 22 сентября.

В заявлении Карелина указывается, что он отказывается от кресла депутата Госдумы, так как был избран членом заксобрания Новосибирской области.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал пожилых депутатов работать в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса и повышенного риска для здоровья людей преклонного возраста.