Чужие среди своих: у депутатов ищут второе гражданство

МИД, МВД, СВР и ФСБ по запросу Государственной думы проверят депутатов на наличие второго гражданства. В соответствии с новым вариантом Конституции иметь его госслужащим и парламентариям запрещено, и, если найдутся отступники, с ними обещают поступить в соответствии с законодательством. Впрочем, опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что провести такую проверку будет непросто даже с участием перечисленных выше ведомств. Зато она может сыграть на руку спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

14 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запрос в МИД, МВД, СВР и ФСБ, чтобы выяснить, не имеется ли у кого-то из депутатов второго гражданства.

Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры, — заявил он.

Уже через несколько часов председатель этого комитета Василий Пискарёв доложил, что поручение Володина выполнено, и необходимые запросы в указанные ведомства направлены.

Отметим, что в Конституции России прописан запрет иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве чиновникам. Этот запрет распространяется на президента, премьер-министра, вице-премьеров, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и прочих государственных и муниципальных служащих.

Эту конституционную норму в ходе ежегодного послания Федеральному собранию озвучил сам Владимир Путин. Он же позже объяснил, что она нужна, поскольку все чаяния и устремления чиновника должны быть связаны с Россией и её жителями.

Это личный выбор — или ты хочешь иметь счета и недвижимость за границей, или хочешь служить государству, — подчеркнул он.

Вячеслав Володин Сергей Булкин/NEWS.ru

А сегодняшняя история с инициацией проверки народных избранников «на вшивость» берёт своё начало в апреле. Тогда Володин в ответ на реплику одного из парламентариев предложил проверить на наличие американского паспорта депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.Тот, в свою очередь, заявил, что в соцсетях есть информация о наличии второго гражданства как минимум у 39 депутатов от «Единой России». Это заявление так возмутило главу думского комитета по СМИ Александра Хинштейна, что он потребовал от Парфёнова либо предоставить доказательства, либо сдать мандат. В итоге ни доказательств предъявлено не было, ни мандат Парфёнов не сдал. Но история не забылась.

Сведения о наличии иноземного паспорта запросили у Центральной избирательной комиссии. Однако там сообщили, что не могут помочь, поскольку располагают только сведениями, актуальными на момент выдвижения кандидата. На момент выборов в Госдуму текущего созыва никто вторым гражданством не обладал, однако с тех пор ситуация могла измениться, и тут ЦИК уже не помощник.

Совсем недавно эта тема дошла даже до Следственного комитета: проверку в ведомстве начали после публикации в «Экспресс-газете» ложной информации о том, что у сенатора Елены Мизулиной есть иностранное гражданство. Сама она заявила, что подозревать её в таком смешно, поскольку она находится во всех санкционных списках.

Также подозревались в жизни на две страны несколько коллег Мизулиной, но все они горячо отвергали подобные обвинения. Сенатор Арсен Каноков назвал распространение такой информации «частью широкомасштабной попытки дискредитировать органы государственной власти и отдельных должностных лиц». Александр Бабаков заявил, что всё это «ложь от первой до последней буквы». А Борис Невзоров сообщил: «Я русский и этим горжусь!». Ещё один сенатор — Сергей Лисовский — выразил уверенность, что большинство россиян — умные и здравомыслящие люди, и в их глазах не получится дискредитировать власть.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что добыть информацию о чьём-либо втором гражданстве не так уж и просто, хотя возможно.

Нужно готовить и отправлять соответствующие запросы в профильные ведомства других государств. И не факт, что на них будут получены ответы, тем более, в срок. Хотя в рамках уголовного судопроизводства подобные запросы, как правило, отрабатываются быстро и качественно. Здесь многое зависит от характера отношений между странами, спецслужбами. Антон Орлов директор Института исследования проблем современной политики директор Института исследования проблем современной политики

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов предположил, что вся эта история с проверкой депутатов играет на руку лично Володину.

Насколько я помню, эта инициатива была проявлена членами фракции КПРФ, как обвинение единороссам в космополитизме. Такая проверка удобна Володину — найдут иностранные гражданства — значит, будет еще один инструмент по управлению депутатами. Не найдут — можно красиво парировать претензии коммунистов. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв сказал, что после прозвучавших публично обвинений не устроить такую проверку было просто нельзя.

Вопрос ведь не в том, можно или нельзя. Все проходили проверки. Но может у кого-то изменились обстоятельства. Просто прозвучало обвинение. Надо было реагировать. Если ничего не найдут, то надо разбираться с теми, с чьей подачи вообще возникла эта тема. Володин действует ровно так, как должен. Поступил сигнал — надо разобраться. Правила одни для всех. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

В целом, такая проверка, безусловно, не повредит. Если окажется, что все чисты — слава Богу. А если выяснится что-то иное, то мы будем немного больше знать о людях, которые хотят писать для нас законы.

Над материалом также работал Сергей Изотов.