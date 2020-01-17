https://static.news.ru/photo/af92871e-392a-11ea-b307-fa163e074e61_660.jpg Елена Мизулина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Елена Мизулина обратится к генеральному прокурору РФ. Политик попросит проверить факты сознательного распространения ложной информации о себе и привлечь к ответственности авторов фейковых новостей, рассказала член Совфеда NEWS.ru.

У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах. С учётом нахождения меня во всех иностранных санкционных списках <...> заявлять подобное просто смешно, — говорится в сообщении.

По словам Мизулиной, с помощью клеветы злоумышленники пытаются дискредитировать не только её, но и весь российский парламент.

Накануне Минтруд РФ опроверг наличие у и.о. министра труда и соцзащиты Максима Топилина вида на жительство в Болгарии.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство в другой стране.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты думских фракций на встрече с кандидатом на пост председателя правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу некоторых министерств. Нелицеприятным отзывам подверглись Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.