Российский сенатор Елена Мизулина обратится к генеральному прокурору РФ. Политик попросит проверить факты сознательного распространения ложной информации о себе и привлечь к ответственности авторов фейковых новостей, рассказала член Совфеда NEWS.ru.
У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах. С учётом нахождения меня во всех иностранных санкционных списках <...> заявлять подобное просто смешно, — говорится в сообщении.
По словам Мизулиной, с помощью клеветы злоумышленники пытаются дискредитировать не только её, но и весь российский парламент.
Накануне Минтруд РФ
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство в другой стране.
Ранее NEWS.ru писал, что депутаты думских фракций на встрече с кандидатом на пост председателя правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу некоторых министерств. Нелицеприятным отзывам подверглись Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.
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