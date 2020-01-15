Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Российский лидер уточнил, что имеет в виду глав субъектов Федерации, членов Совфеда, депутатов Госдумы, федеральных министров, премьер-министра и его замов.
Он также предложил запретить чиновникам иметь вид на жительство в другой стране.
Ранее NEWS.ru писал, что глава РФ предложил ужесточить отбор кандидатов на пост руководителя страны. По его мнению, они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь другого гражданства.
NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.
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