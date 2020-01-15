https://static.news.ru/photo/f842991a-3789-11ea-974f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.

Российский лидер уточнил, что имеет в виду глав субъектов Федерации, членов Совфеда, депутатов Госдумы, федеральных министров, премьер-министра и его замов.

Он также предложил запретить чиновникам иметь вид на жительство в другой стране.

Ранее NEWS.ru писал, что глава РФ предложил ужесточить отбор кандидатов на пост руководителя страны. По его мнению, они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь другого гражданства.

NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.