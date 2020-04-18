Американское «гражданство» депутата привело к скандалу в Госдуме

https://static.news.ru/photo/57300ca8-816a-11ea-9b40-fa163e074e61_660.jpg Денис Парфёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственной думе РФ произошёл небольшой скандал. В ходе заседания один из парламентариев обвинил депутата Дениса Парфёнова в наличии второго, американского, гражданства. Это произошло во время выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Спикер напомнил, что с некоторых пор в Госдуме запрещено задавать вопросы докладчикам. Все вопросы и предложения нужно обсуждать на заседании профильных комитетов.

Володин во время своего выступления обратил внимание на то, что «некоторые коллеги» продолжают высказываться в процессе заседания.

Вот коллега Парфёнов пишет в американской социальной сети, — добавил спикер палаты, припомнив депутату его критику адрес новой системы принятия законопроектов.

На это в зале кто-то из парламентариев выкрикнул, что Парфёнов — американец. На это спикер Госдумы заявил, что, если есть такие предположения, значит, их нужно проверить.

Позднее сам Парфёнов, общаясь с представителями СМИ, заявил, что в его случае наличие второго гражданства невозможно, передаёт телеканал «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, Вячеслав Володин поддержалпредложение лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Последний выступил с инициативой ограничить депутатам посещение телестудии для участия в ток-шоу. Они будут выходить в эфир удалённо из здания на Охотном Ряду.