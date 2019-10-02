https://static.news.ru/photo/2fa0c162-e4dc-11e9-b435-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин присвоил за «вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса» главе Ростеха Сергею Чемезову звание Героя России.

Указ не опубликован на сайте Кремля, однако источники утверждают, что он был подписан неделю назад, сообщает «Ведомости».

Чемезов служил вместе с Путиным в 1985–1990-х годах в Дрездене, в 1996 году они вместе работали в администрации Бориса Ельцина.

Как ранее писал News.ru, российский лидер подписал указ о награждении нескольких членов Совета Федерации. Звание Героя труда он присвоил бывшему председателю Совмина СССР, а ныне сенатору Николаю Рыжкову, которому 28 сентября исполнилось 90 лет.