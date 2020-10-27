БРИКС ищет своё парламентское воплощение

Создание межпарламентской структуры БРИКС укрепит равноправный диалог стран «пятёрки». С таким предложением в ходе шестого парламентского форума БРИКС выступил спикер Народной палаты парламента Индии Ом Бирла. Эту идею также поддержал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заявив о необходимости «организовать работу в этом направлении». По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, в нынешней ситуации любая форма взаимодействия будет полезна, однако на стадии предложений о создании структуры пока крайне сложно говорить о её задачах и эффективности.

Президент России Владимир Путин назвал парламентское взаимодействие важной составляющей отношений стратегического партнёрства в рамках БРИКС. В приветственной телеграмме участникам шестого Парламентского форума БРИКС он отметил всевозрастающую роль национальных парламентов в общественной жизни стран «пятёрки».

В свою очередь Ом Бирла предложил для укрепления парламентского диалога подумать над институционализацией форума. Он напомнил, что ранее это предложение обсуждалось в 2018 году на полях 139-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве. Тогда по инициативе парламента ЮАР был распространён проект соответствующей декларации, уточнил он.

Помимо обсуждения принятия декларации, нам сегодня необходимо обдумать дальнейшие шаги по институционализации парламентского форума БРИКС, чтобы он мог стать действительно ориентированным на результат межпарламентским органом, — сказал он, пообещав, что индийский парламент готов внести свой вклад в реализацию этой идеи.

Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин признал идею индийских коллег о дальнейшем развитии парламентской составляющей интересной.

Давайте вместе подумаем, как реализовать это предложение и конкретизировать работу, — предложил он.

О том, что взаимодействию парламентариев стран БРИКС нужны новые форматы, заявила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В этой связи весьма перспективным считаю придание нашим контактам системной основы. Хорошей практикой могло бы стать принятие совместных тематических заявлений по актуальным вопросам международного парламентского сотрудничества, — сказала она.

Профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков в разговоре с NEWS.ru признался, что пока крайне сложно говорить о конкретных задачах на стадии предложений о создании структуры.

В условиях глобальной дезинтеграции и создания блоковых структур это предложение само по себе уже выглядит весьма интересным. Очевидно, что создание именно парламентской структуры вызывает ряд вопросов: каковы цели такого проекта, если каждое из государств имеет собственные национальные законодательные системы, при этом суверенные? Если речь идёт о синхронизации и оптимизации законодательства стран-участниц в аспекте повышения эффективности их взаимодействия внутри блока, то определённый смысл, конечно, можно увидеть. Сергей Володенков профессор факультета политологии МГУ профессор факультета политологии МГУ

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что любая форма взаимодействия в данной ситуации будет полезна.

С одной стороны, чем больше будет совместных мероприятий, личных знакомств и обменов, тем больше станет личного доверия. С другой стороны, можно говорить о том, чтобы сверять законодательство в каких-то принципиальных моментах. В любом случае это может быть полезно. Если мы хотим более глубокой интеграции, то парламентский диалог нужно поставить на какую-то институциональную основу. Если это будут постоянные и системные встречи, то и стабильность отношений повысится. Дмитрий Солонников директор Института современного государственного развития директор Института современного государственного развития

При этом эксперт полагает, что процесс формирования подобной структуры может быть долгим, так как создать её на бумаге можно достаточно легко, но наполнить содержанием гораздо сложнее.

В БРИКС входит пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Первый форум этой международной организации на уровне глав парламентов состоялся в рамках российского председательства ещё в 2015 году. В 2020-м он также проходит под председательством России. Из-за пандемии коронавируса общение парламентариев организовано в дистанционном формате.

Над материалом также работала Виктория Немис.