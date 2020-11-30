Берлин заподозрили в использовании ОЗХО для давления на РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/544a3b0e-3316-11eb-b269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

ФРГ и её евро-атлантические партнёры используют ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального на площадке ОЗХО для санкционного давления на Москву, заявили в делегации Кремля на открывшейся 30 ноября 25-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия).

Очевидно, у кого-то появилась идея повторения «успеха» Великобритании в разжигании русофобии в рамках так называемого дела Скрипаля <...>. Фейковая история, изначально раскрученная Германией, об отравлении Навального в России экзотическим «Новичком» <...> не выдерживает никакой критики, — цитирует делегацию ТАСС.

Представители РФ отметили, что происходящее выходит «за рамки разумного в цивилизованном обществе», а Берлин со своими союзниками решил прибегнуть «к мегафонной дипломатии» и начал требовать какого-то «независимого международного расследования» под эгидой ОЗХО.

56 стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия осудили якобы отравление политика Алексея Навального в РФ 20 августа. Они призвали российские власти раскрыть обстоятельства произошедшего, чтобы помочь расследованию ОЗХО.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы.