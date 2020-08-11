В следующем году исполнится уже 30 лет с того переломного для России, да и для всего Советского Союза, августа, когда неловкие, топорные действия заговорщиков из ГКЧП, встретившие отчаянное сопротивление москвичей, фактически приговорили режим, который уже надо было только подтолкнуть. Провал консервативного путча ускорил разлад в высшей советской элите, часть которой прозорливо заглянула за политический горизонт. И осталась в выигрыше.

Те три дня в далёком августе иногда называют нашей «цветной революцией». Но определение это возникло много позже этих событий, произошедших под влиянием потрясений в Восточной Европе. На деле же это фактически был финал-апофеоз горбачёвской перестройки. Неоспоримо в результате последствий августовских событий политическая надстройка была приведена в соответствие со складывавшимся под влиянием перестроечных реформ экономическим базисом на основе частной собственности и зачатков рынка. Причём август лишь задал тон, последствия проявились к концу года. Сменилась не власть — режим.

Global Look Press

Да, у России было немало проблем и откровенных трагедий, но история, как известно, не тротуар Невского проспекта. Между тем, долгое время для многих россиян, посещавших Белоруссию, соседняя страна с засеянными полями, работающими ещё советскими предприятиями с технологиями 80-х, отсутствием толп трудовых мигрантов, порядком на улицах выглядела некоей территорией стабильности. Эдаким законсервированным островком социализма, о котором кое-кто в России стал ностальгировать. Недаром Александр Лукашенко до последнего времени был просто кумиром для наших сограждан левых убеждений. И именно его некоторые фанаты хотели бы видеть на посту российского президента или уж лидера объединённого государства.

Сам Александр Григорьевич умело играл на таких настроениях как внутри Белоруссии, так и в российском информационном поле, стращая земляков зловещей тенью «кровавых» олигархов из РФ. Тех, что могли бы враз превратить цветущий сад, Белоруссию, в руины. Батька так страстно защищал страну от разорительного российского нашествия, не пуская через свои границы российский капитал, что как-то само собой забывалось о колоссальных дотациях из Москвы, которые даже МВФ оценил более, чем в $100 миллиардов, об открытом для белорусских производителей и рабочей силы российском рынке. Батька не мытьём так катаньем, а чаще неприкрытым шантажом добивался от Москвы всё новых субсидий. Но всё когда-то заканчивается.

Валерий Шарифулин/ТАСС

И без российской подпитки в прежних объёмах белорусское постсоциалистическое экономическое чудо сдувается. Без российской поддержки, рухнувшей в «чёрную дыру» местной экономики, верхи уже ничего не могут, а низы давно не хотят. А потому назревает не банальная «цветная революция», решающая просто вопрос о власти, а самая настоящая белорусская перестройка всего и вся. И не факт, что всё закончится в этом августе, но процесс явно запущен.

Сценарий будет напоминать наш 30-летней давности. С постепенным расколом элит, который давно уже обозначился и был усугублён самим Батькой с его многовекторными метаниями, подмигиванием в сторону ЕС и показным горячим приёмом штатовского госсекретаря Помпео. А заодно и непрекращающейся зачисткой пророссийских элементов во власти.

Фактически и бизнес, и элиты, и даже белорусские силовики задумываются уже о своём будущем без Лукашенко. Не исключено, что часть местного общества ждёт гарантий своего выживания и со стороны России, которая могла бы выступить реальным посредником в процессе белорусского трансфера власти. И тут важно, кто сейчас у нас играет на белорусском важнейшем направлении. Уж пассивно ждать развития событий России не пристало.