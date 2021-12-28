Зависть вошла в чат: Трусову и Щербакову обвинили в употреблении препаратов

Успех российских фигуристок на чемпионате России не даёт покоя за рубежом. Сразу после триумфа учениц Тутберидзе главный «поклонник» их группы американский журналист Дэвид Лис выступил с провокационным заявлением. Он обвинил Александру Трусову и Анну Щербакову в употреблении «великолепных препаратов». Рассказываем, почему слова журналиста из США выглядят смешными.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который комментировал турнир в «Юбилейном», заявил, что чемпионат России войдёт в историю. И это действительно похоже на правду. 12 (!) четверных прыжков, 10 трикселей, 9 фигуристок с элементами ультра-си — уровень сопротивления в женских соревнованиях был просто запредельный. Итогом этой ожесточённой борьбы стало то, что путёвки на Олимпиаду добились три ученицы Тутберидзе: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Но такой расклад устроил немногих. Особенное недовольство возникло у коллег из-за рубежа. Всем уже известный американский журналист Дэвид Лис заявил, что российские фигуристки принимали «великолепные препараты».

Больше всего вопросы возникли к Александре Трусовой и Анне Щербаковой. Журналист убеждён, что спортсменки не смогли бы откатать свои произвольные программы на таком же высоком уровне без дополнительной помощи.

Я не знаю, что принимали эти девушки, но посмотрите короткую программу. Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми. Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Заметно, что у Трусовой и Щербаковой в произвольной программе появилось гораздо больше энергии, чего не было в короткой, — заявил Лис.

Анна Щербакова Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хорошая попытка. Однако есть несколько очевидных моментов, которые в пух и прах разбивают конспирологическую версию Дэвида. Начнём с очевидного.

Американский журналист, видимо, забыл, как откатала произвольную программу Анна Щербакова. Чемпионка мира выдала, пожалуй, худший прокат за последние несколько лет. Она упала с единственного элемента ультра-си — четверного флипа, допустила ошибку на фирменном каскаде — тройной лутц — тройной риттбергер. Тем самым по произвольной программе у неё был только четвёртый результат. Короткая программа в сравнении с произвольной была намного мощнее. И по содержанию, и по баллам. Поэтому говорить о том, что в произвольной Щербакова имела больше энергии — это как минимум странно.

Что касается Трусовой, то всем известно, что фигуристка в короткой программе не показывает и 50 процентов своих возможностей. Обычно вся феерия происходит как раз в произвольной, в которой она может исполнять четверные прыжки (в короткой они запрещены). Видимо, Лис за слабость принял заваленный тройной аксель Трусовой в короткой. Но кажется, все, кто не вчера начал смотреть фигурное катание, в курсе того, что Русской Ракете проще сделать пять четверных прыжков, чем один чистый триксель.

Поэтому все эти обвинения выглядят очень притянутыми за уши. Впрочем, нам не привыкать. Дэвид не первый раз пытается вылить грязь на группу Тутберидзе. Например, после чемпионата мира в Стокгольме, на котором российские фигуристки заняли весь пьедестал, журналист активно продвигал идею того, что в «Хрустальном» используют блокаторы гормонов. То есть препараты, которые замедляют процесс взросления. Мол, за счёт этого российские фигуристы добиваются хороших результатов. Интересно, как в таком случае 24-летней сформировавшейся Лизе Туктамышевой удалось завоевать серебро ЧМ. Видимо, она принимала какие-то другие препараты.

Но нужно сказать, что Лис — не единственный «любитель» отечественного фигурного катания. После прошлогоднего чемпионата мира таких любителей появилось немало. Одной из них стала олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель. Она заявила, что у Ани Щербаковой слишком болезненный вид, который пугает и отталкивает её. Вот насколько сильно «восхищаются» нашими спортсменками за рубежом.

Попытки уличить российских фигуристок стали уже настолько привычными, что не вызывают никаких эмоций. Да и любому человеку понятно, что любые запредельные результаты, популярность неизбежно сопряжены с хейтом, завистью и всевозможными конспирологическими версиями по типу тех, что выстраивает Лис. Поэтому хочется ему придумывать небылицы — пожалуйста, флаг в руки. Нашим фигуристкам от этого ни жарко ни холодно. С его нападками и без них мы всё равно продолжим добиваться высоких результатов.