Загитову проверили на коронавирус

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сдала тест на коронавирус. Результат отказался отрицательным.
Это позволит фигуристке присоединиться к тренировкам группы Этери Тутберидзе на базе в Новогорске. Сдача отрицательного теста была обязательным условием для допуска к занятиям на базе,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова рассказала о том, как будет проходить тренировочный сбор в подмосковном Новогорске с учётом эпидемиологической ситуации. По её словам, фигуристы живут в отдельных номерах по одному человеку. Они обязаны соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки.
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