Загитову проверили на коронавирус

https://static.news.ru/photo/bac2f3d8-a6eb-11ea-b4c2-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сдала тест на коронавирус. Результат отказался отрицательным.

Это позволит фигуристке присоединиться к тренировкам группы Этери Тутберидзе на базе в Новогорске. Сдача отрицательного теста была обязательным условием для допуска к занятиям на базе, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова рассказала о том, как будет проходить тренировочный сбор в подмосковном Новогорске с учётом эпидемиологической ситуации. По её словам, фигуристы живут в отдельных номерах по одному человеку. Они обязаны соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки.