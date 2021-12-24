Южнокорейскую шорт-трекистку отстранили от сборной за нецензурные тексты

Дисциплинарный комитет Союза конькобежцев Южной Кореи дисквалифицировал двукратную олимпийскую чемпиону по шорт-треку Сим Сок Хи за написание нецензурных текстов о своих партнёрах по команде. Как сообщает France24, отстранение рассчитано на два месяца и может стоить спортсменке выступления на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Отмечается , что содержание сообщений Сок Хи о своих партнёрах было опубликовано в октябре 2021 года. В одном из сообщений та признавалась в намерении сбить с ног одну из напарниц по национальной команде. Впоследствии это произошло в ходе одного из забегов.

Впоследствии Сок Хи извинилась за незрелое поведение, однако это не повлияло на решение дисциплинарного комитета. Для отмены дисквалификации спортсменке придётся обратиться в суд.

24-летняя Сок Хи завоевала золото, серебро и бронзу на Олимпиаде 2014 года в Сочи, а затем помогла сборной Южной Кореи победить в эстафете на Играх 2018-го в Пхёнчхане. Также в её активе значится девять побед на чемпионатах мира.

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Брендан Лемье был отстранён от выступлений на пять матчей за укус форварда «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачука. Об этом сообщили в пресс-службе лиги, отметив, что на видеоматериалах видно, как спортсмен кусает противника за руку.