Хоккеист «Лос-Анджелеса» дисквалифицирован на пять матчей за укус соперника

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Брендан Лемье отстранён от выступлений на пять матчей за укус форварда «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачука. Об этом сообщили в пресс-службе лиги, отметив, что на видеоматериалах видно, как спортсмен кусает противника за руку.

Департамент не нашёл убедительных доказательств того, что Лемье несколько раз кусал Ткачака во время драки и что кровоточащая рана на правой руке нападающего «Оттавы», которую он показывает арбитрам, стала следствием укуса. Однако на записи хорошо видно, как Лемье, находясь на льду, с силой кусает левую руку Ткачака, и этого вполне достаточно для вынесения вердикта, — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что из-за дисквалификации Лемье потеряет $38,75 тыс. Средства будут направлены в Фонд экстренной помощи хоккеистам.

Инцидент произошёл 27 ноября во время матча регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде Лемье укусил Ткачука в ходе потасовки, за что получил матч-штраф.

Did Brendan Lemieux just bite Brady Tkachuk??

pic.twitter.com/3VKYIOIiql — Barstool Sports (@barstoolsports) November 28, 2021

Лемье был выбран «Баффало Сейбрз» на драфте 2014 года под общим 31-м номером. До перехода в «Лос-Анджелес» успел поиграть за «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей, а также заработал 32 минуты штрафного времени.

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт гол и результативную передачу в матче с «Филадельфия Флайерз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на арене Медисон-сквер-гарден и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.