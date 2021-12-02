Гол и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт гол и результативную передачу в матче с «Филадельфия Флайерз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на арене Медисон-сквер-гарден и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» отличились Джейкоб Труба (четвёртая минута), Драйден Хант (10-я), Крис Крайдер (21-я) и Артемий Панарин (60-я). Также россиянин выступил в роли ассистента в эпизоде со вторым голом. У «Филадельфии» автором единственной заброшенной шайбы стал Морган Фрост (30-я).

В активе Панарина в нынешнем сезоне значится шесть голов и 17 результативных передач. С 23 очками он делит 15-е место в таблице бомбардиров НХЛ.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл на льду все 60 минут игрового времени и записал на свой счёт 33 сейва.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Аризона Койотис» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Проходившая в Эксел Энержди-центре встреча завершилась со счётом 5:2.