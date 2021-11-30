Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Аризону» в НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу в матче с «Аризона Койотис» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Проходившая в «Эксел Энержди-центре» встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Миннесоты» голами отметились Йоэль Эрикссон Эк (8-я минута), Кирилл Капризов (28-я), Джордан Гринвей (35-я), Юнас Бродин (40-я) и Маркус Фолиньо (48-я).

У гостей отличились Клейтон Келлер (6-я) и Антон Строльман (46-я).

Капризов набрал 25 (7 + 18) очков в сезоне. На данный момент российский форвард «Миннесоты» делит шестое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ. Столько же баллов в активе Микаэля Гранлунда (5 + 20) и Джонни Годро (9 + 16).

Ранее сообщалось, что нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Вадим Шипачёв отметился дублем в матче с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это позволило российскому форварду выйти на четвёртое место в списке лучших бомбардиров команды в истории.