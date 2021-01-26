Выплаты членам правления Союза биатлонистов России выросли почти в семь раз

https://static.news.ru/photo/93f56a26-5fda-11eb-8838-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стали известны новые подробности увеличения расходов на содержание аппарата Союза биатлонистов России в 2021 году. Как сообщил NEWS.ru источник, близкий к СБР, выплаты членам правления выросли почти в семь раз, а расходы на содержание пресс-службы более чем в четыре раза.

Если в предыдущем составе правления зарплату получал только вице-президент по международным вопросам Виктор Майгуров (100 тысяч руб. в месяц), то в новом штатном расписании организации предусмотрены выплаты трём вице-президентам организации и президенту Виктору Майгурова, чья зарплата с повышением в должности выросла более чем в три раза. Таким образом, общие выплаты членам правления СБР выросли почти в семь раз и составили почти 700 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, по сообщению источника, была введена должность советника президента, которую занял Владимир Барнашов с окладом порядка 180 тыс. рублей в месяц, увеличилась зарплата секретаря СБР и в четыре раза увеличилась численность пресс-службы и выросли расходы на её содержание, которые превысили 400 тыс. рублей в месяц.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на фоне значительного роста управленческих расходов и сокращения бюджета, СБР сократил выплаты материальной помощи регионам в 2021 году с 10,5 до 5 млн. рублей.