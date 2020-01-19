Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на домашнем паркете обыграл красноярский «Енисей» со счётом 91:84 (18:24, 36:16, 19:22, 18:25). «Жёлто-синие» продолжают побеждать в чемпионате России, уверенно лидируя в турнирной таблице. Из 14 игр у коллектива 13 побед и только одно поражение. «Енисей», располагающийся на шестом месте, приехал точно не за таким обидным проигрышем, учитывая, что команда вела три четверти из четырёх. Атакующий защитник «Химок» Егор Вяльцев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, за счёт чего удалось сохранить преимущество, и оценил успех подмосковного коллектива в чемпионате России.

— «Химки» неудачно начали, уступая после первой четверти 18:24. За счёт чего удалось перестроиться? И как в целом оцените игру?

— «Енисей» вообще хорошо играет по сезону, показывает отличный результат, это неплохая команда с хорошим тренером и организацией. С ними всегда нелегко бороться, этот матч не стал исключением. Коллектив достаточно хорошо организован, он дома победил УНИКС, ЦСКА, поэтому ожидалась хорошая встреча. Думаю, за счёт удачной ротации и мастерства сумели выиграть, хотя и смазали сильно концовку.

— Как только команда вырвалась вперёд на семь очков (первая половина второй четверти. — NEWS.ru), показалось, что «Химки» стали чувствовать себя уверенно на сто процентов. Или всё-таки были опасения, что «Енисей» сумеет переиграть?

— Опасения всегда есть, именно поэтому мы старались контролировать ход матча, в конце концов, я надеюсь, у нас это получилось. Просто в конце надо было немного агрессивнее сыграть, чтобы не доводить до такого завершения.

mr.egorv/instagram.com

— У соперника по итогам встречи 33 командных фола. Как-то особенно готовились к тому, что «Енисей» будет действовать в защите довольно жёстко?

— Да нет, к чему тут готовиться? В первую очередь, это хорошая команда, как я говорил ранее, очень слаженная. Мы знали, что они будут играть в качественный баскетбол, они не позволяют забивать лёгких мячей, и, естественно, часто фолят, жёстко играют в защите, поэтому и было столько нарушений. Наша агрессия в нападении, конечно, провоцировала «Енисей» совершать фолы в таком количестве.

— В этом сезоне «Химки» показывают великолепный результат: из 14 игр только одно поражение. С чем связываете такой успех?

— Пока это не успех. Нашу игру можно будет так назвать только в конце сезона, когда мы кубок поднимем над головой, вот тогда это будет считаться отличным завершением и настоящим успехом. К сожалению, есть опыт выступлений, когда в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ не проводишь ни одного матча на поражение, а потом проигрываешь в первом же раунде плей-офф. Поэтому пока об этом рано говорить, но всё складывается неплохо, надо продолжать в том же духе до последнего матча «регулярки».

— Вы пропустили около месяца из-за травмы колена и вышли в третьей четверти сразу на десять минут. Как себя чувствуете сейчас?

— Колено давным-давно меня не беспокоит. Конечно, хотелось бы больше играть, но сколько дают времени, столько дают. Я ничего не могу с этим поделать.