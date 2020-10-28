Вяльбе призналась, что тренер давал ей щелбаны и ставил на колени

Периодически обещают, что исправятся и будут другие результаты. Я бываю резкая, но в тренерской работе по-другому нельзя. Нельзя убедить хорошими и добрыми словами , — сказала Вяльбе, являющаяся также президентом Федерации лыжных гонок России, на пресс-конференции, посвящённой профессии спортивного тренера.

Также она поделилась воспоминаниями о своих тренировках в детстве.

Я думала, что не останусь в лыжной секции, потому что тренировки были очень жёсткие. Мне было 9 лет, и было неприятно, что если я чуть больше сделаю на тренировке, то дают щелбаны или заставляют стоять на коленях — это ужасно. Но в итоге решила, что останусь назло своему тренеру, и со словами «нет, я покажу тебе» начала работать, — добавила она.