Вяльбе заявила, что Большунов не отвечает ей по три дня

https://static.news.ru/photo/68b46eea-b7ae-11ea-9933-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Markku Ulander/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как строится общение со спортсменами национальной сборной.

Большунову напишешь, а он три дня не отвечает. Есть спортсмены, с которыми более близко. Я не отдаю никому предпочтение. Саша вот достаточно скромный, — сказала Вяльбе на пресс-конференции, которая посвящена итогам сезона 2019/2020.

Она также рассказала про контроль лыжников на карантине.

Я сделала свой Instagram не для того, чтобы показывать, что я сейчас на огороде делаю, а чтобы видеть, что делают ребята. Кого-то хвалю, кому-то делаю замечания. Я знала, чем занимаются 80% спортсменов, — добавила Вяльбе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин Александр Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам. Титул достался 23-летнему спортсмену досрочно, поскольку от участия в заключительных этапах турнира отказалась сборная Норвегии. Ближайшим преследователем россиянина стал Йоханнес Клебо.