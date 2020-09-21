Велогонщик Дмитриев рассказал о попытке медиков спасти жизнь Свешникову

https://static.news.ru/photo/9c9aaa68-fc1d-11ea-a51e-fa163e074e61_660.jpg Павел Свешников Фото: pavel_sveshnikov/instagram.com

Бронзовый призёр Олимпиады-2016 по велоспорту на треке Денис Дмитриев стал очевидцем трагедии на этапе Гран-при в Москве, когда во время гонки погиб 22-летний Павел Свешников.

Наши старты как раз закончились, и мы ждали награждения. В этот момент шла групповая гонка, где ехал Павел. Я не видел, как именно это произошло, но сказали, что он просто ехал и в какой-то момент, словно без причины, упал. Вокруг стояло около пятидесяти человек, и все поначалу просто стояли и смотрели. Опять-таки из-за того, что на треке все постоянно падают, никто не придал этому падению большого значения. Однако уже спустя какое-то время вокруг началась нездоровая паника. Когда я увидел, что Павлу стали делать массаж сердца, понял, что дела обстоят не лучшим образом, — сказал Дмитриев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Дмитриев добавил, что его увезли на носилках с трека и объявили, что соревнования прекращаются.

Последний момент, который я застал, был связан с каретой скорой помощи. Она стояла на парковке, и в ней его реанимировали. Мы постояли немного, затем я уехал. А уже через десять минут, а может, и того меньше, мне набрали из какого-то СМИ и сообщили о гибели Павла, — сказал Дмитриев, добавив, что спортсмены такого уровня постоянно проходят углублённое медицинское обследование.

Как ранее передавал NEWS.ru, Свешников потерял сознание на Гран-при Москвы по велотреку. Свешников на чемпионате России — 2018 занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.