В Федерации велоспорта РФ выступают за сохранение олимпийской трассы

https://static.news.ru/photo/20a7b37c-e84c-11ea-9d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) выступает за сохранение объекта московской Олимпиады-1980, кольцевой дороги в Крылатском, заявил глава организации Вячеслав Екимов.

Позиция федерация такая. Мы выступаем за то, чтобы этот объект сохранился как таковой, чтобы он был модернизирован. И у нас соответственно возникает вопрос, кто это может сделать — «Лата Трэк» или Департамент Москвы, — сказал NEWS.ru трёхкратный олимпийский чемпион.

Ранее федерация сообщила, что кольцевая дорога в Крылатском, оказалась под угрозой исчезновения. Собственником с 2002 года является АО «Лата Трэк». Велодорога большей частью расположена на земельном участке ул. Крылатская, вл.1, но из-за формирования границ в 2007 году при межевании земельного участка части велодороги оказались за пределами границ этого участка.

В ФВСР заявили, что в 2017 году один из смежных земельных участков вместе с частью велодороги — перекрёсток возле малого кольца, начало финишной прямой — был передан в аренду ООО «Медикал Эстейт», которое планирует снести велодорогу и построить паркинг. Отмечается, что компания «Медикал Эстейт» подала иск в Арбитражный суд Москвы, второй иск подан Департаментом городского имущества (ДГИ) Москвы об юридическом уничтожении всей велодороги. Истцы требуют признать велодорогу неспортивным сооружением.

Рассмотрение иска столичного департамента городского имущества к АО «Лата Трэк», собственнику олимпийской велосипедной трассы в Крылатском, Арбитражный суд Москвы перенес на 4 сентября.

В 2019 году ещё бывший вице-премьер Ольга Голодец, курировавшая вопросы спорта, в 2019 году поручила Минспорту, Минвостокразвития, Минкавказу России совместно с ФВСР и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос организации в РФ крупных международных спортивных и массовых мероприятий по велоспорту. В интервью NEWS.ru президент ФВСР Вячеслав Екимов в том же году прокомментировал историческое решение для российского велоспорта.