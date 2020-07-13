Федерация велоспорта РФ возмущена сносом объекта Олимпиады-80 в Москве

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Объект московской Олимпиады-1980, кольцевая дорога в Крылатском, оказалась под угрозой исчезновения, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Кольцевая велодорога введена в эксплуатацию к Олимпиаде-80. Ее собственником с 2002 года является АО «Лата Трэк». Велодорога большей частью расположена на земельном участке ул. Крылатская, вл.1, но из-за формирования границ в 2007 году при межевании земельного участка части велодороги оказались за пределами границ этого участка, — говорится в сообщении.

В ФВСР заявляют, что в 2017 году один из смежных земельных участков вместе с частью велодороги — перекресток возле малого кольца, начало финишной прямой — был передан в аренду ООО «Медикал Эстейт», которая планирует снести велодорогу и построить паркинг. Отмечается, что «Медикал Эстейт», подала иск в Арбитражный суд Москвы, второй иск подан ДГИ Москвы об юридическом уничтожении всей велодороги. Таким образом, истцы требуют признать велодорогу не спортивным сооружением.

Федерация велосипедного спорта России обеспокоена судьбой объекта Игр-1980. Велодорога в Крылатском является частью олимпийского наследия и уникальным спортивным объектом, на котором тренируются профессиональные гонщики, а также велолюбители, — заявили в ФВСР, добавив, что объект может быть безвозвратно утерян, так как велодорога важна как для спорта высших достижений, так и для массового спорта.

Ранее тогда ещё бывший вице-премьер Ольга Голодец, курировавшая вопросы спорта, в 2019 году поручила Минспорту, Минвостокразвития, Минкавказу России совместно с Федерацией велосипедного спорта страны и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос организации в РФ крупных международных спортивных и массовых мероприятий по велоспорту. Поручение было дано по итогам совещания о развитии велосипедного спорта и туризма.

В интервью NEWS.ru президент ФВСР Вячеслав Екимов в том же году прокомментировал историческое решение для российского велоспорта заявив, что после решения Голодец теперь велосипед будет рассматриваться уже вкупе — не только как спорт, но и как велотуризм и транспортная единица.